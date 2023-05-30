Kapıkule'de 15 Bin 400 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yurda kaçak yoldan sokulmak istenen 15 bin 400 elektronik sigara ve 387 gıda takviyesi ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan yurda giriş yapmak üzere gelen bir aracı, x-ray taramasından geçirdi. Ardından da araç fiziki aramaya alındı. Giyim eşyası, oyuncak ve çeşitli mobilya eşyası olarak beyan edilen kolilerin içerisinde, Türkiye'ye ithal edilmesi ve burada satılması yasak olan toplam 15 bin 400 elektronik sigara ve sporcuların kas geliştirmede kullandığı 387 gıda takviyesi ele geçirildi. Yakalanan kaçak eşyanın piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 400 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel