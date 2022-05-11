Kapıkule'de 13 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından son 15 gün içerisinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucudan kehribara, oto yedek parçasından cep telefonu parçasına kadar piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olan uyuşturucu madde ve kaçak eşya ele geçirilip, el konuldu, 2 kişi tutuklandı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri, 15 günlük süreçte gerçekleştirdikleri farklı operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon lira olan uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirdi. Yapılan ilk operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir araç şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonrası aracın belli bölümlerinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeklerinin de dahil olduğu aramalarda, şüpheli bölgelerde yapılan fiziki kontrollerde bagaj havuzunun dip kısmına gizlenen 2 kilo 126 gram esrar ele geçirildi.

Ekiplerin son 15 gün içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, uyuşturucudan kehribara, oto yedek parçasından cep telefonu parçasına piyasa değeri 13 milyon lira olan kaçak eşyaya el konularak ülke içinde dolaşımı engellendi. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklanırken, Edirne soruşturmanın devam ettiği bildirildi.