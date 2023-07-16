Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan aramada, diplomatik statülü bir minibüste piyasa değeri 10 milyon TL olan 427 adet cep telefonu ve 8 bin 950 adet elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak eşyalara el konuldu ve soruşturma devam ediyor.

Kapıkule'de 10 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ve elektronik sigara ele geçirildi

EDİRNE - Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen diplomatik statülü yabancı bir şahsın idaresindeki minibüste gerçekleştirilen aramada piyasa değeri 10 milyon TL olan çeşitli markalara ait 427 adet cep telefonu ve 8 bin 950 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen risk analizi ve rutin kontroller esnasında Kapıkule Gümrük Sahası'nda diplomatik statülü yabancı bir şahsın idaresindeki bir minibüs mercek alındı. Söz konusu aracı şüpheli gören ekipler gümrük tescil işlemleri sonrası aracı fiziki kontrole tabi tuttu.

Kontrol sırasında bagajda üstü örtülü vaziyette çok sayıda kolinin varlığı tespit edildi. Kolilerde yapılan aramada 427 adet son model cep telefonu ve 8 bin 950 adet elektronik sigara ele geçirildi. Piyasa değerinin 10 milyon 14 bin Türk lirası olduğu belirlenen kaçak eşyaya Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediyor.