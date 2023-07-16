Kapıkule'de 10 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule'de piyasa değeri 10 milyon 14 bin TL olan kaçak 427 cep telefonu ile 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirdi. Edirne Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule'de piyasa değeri 10 milyon 14 bin TL olan kaçak 427 cep telefonu ile 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, diplomatik statüsü olan yabancı uyruklu şüphelinin yurda giriş yaptığı minibüsü X-ray taramasından geçirdi. Daha sonra araçta fiziki arama yapıldı. Aramada, bagajın üzerindeki kolilerde son model 427 cep telefonu ve 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirildi. Söz konusu ürünlerin piyasa değerinin 10 milyon 14 bin TL olduğu belirtildi. Edirne Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.