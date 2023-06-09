Kapıkule'de 1 milyon TL'lik elektronik sigara, içki ve ilaç ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sırbistan'dan Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen yolcu otobüsünde; 1 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara, alkollü içki ve ilaç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sırbistan'dan İstanbul'a geleceği belirlenen ve Türkiye'ye giriş için Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen yolcu otobüsü, ekiplerce yakın takibe alındı. Otobüs, detaylı kontrol için x-ray taramasına alınarak arama yapıldı. Söz konusu aramada; kaçak 1200 elektronik sigara, 75 litre alkollü içki ve 42 bin 300 ilaç ele geçirildi. İlaçların nöropatik ağrı tedavisinde kullanıldığı ve bünyede bağımlılık oluşturabilecek ölçüde güçlü etki bıraktığı belirlendi. Kaçak malzemelerin değerinin 1 milyon TL olduğu belirlendi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.