KAPIDAĞ YARIMADASI'NDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI

ERDEK, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, üniversite öğrencileri ve özel gereksinimli bireyler tarafından temizlendi.

Bandırma Kent Konseyi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Koordinatörlüğü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, TEMA Vakfı ile özel rehabilitasyon merkezleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Kapıdağ Yarımadası'nda ortak çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. 100 üniversite öğrencisi, 50 özel gereksinimli bireyin yanı sıra akademisyenler ile öğretmenler de etkinlikte yer aldı. Kapıdağ'daki Kirazlı Manastırında başlayan etkinlik Şelale Gölgesi ve Ballıpınar Mahallesi sahilinin temizlenmesiyle son buldu.

Etkinliğin koordinatörlüğünü yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Aybeniz Akdeniz Ar, salgının etkisini kaybetmesinin ardından sosyal sorumluluk projelerine hız

verdiklerini söyledi. Ar, 'Üniversitemizde bu yılın başlarında rektör hocamızın da 'gönüllülük

yılı? ilan etmesiyle sosyal sorumluluk çalışmalarına start verildi. Pandemi öncesinde de başlayan etkinliklerimiz vardı. Pandemi sonrası da biz artık sosyal sorumluluk ve gönüllük çalışmalarına start verdik. Ocak ayından itibaren öğrencilerimizle birlikte sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Gönüllü birçok hocamızla birlikte MYO'lar bazında etkinlikleri yapıyoruz. Bugün de Kirazlı Manastırı'ndan Ballıpınar'a uzanan yaklaşık 4 önemli mevkide, görsel güzellikleri olan aynı zamanda turistik çekicilikleri de mevcut olan bu güzel yerlerde temizlik çalışması başlattık? dedi.

Psikolojik Danışman Berfe Baymak da sosyal sorumluluk projeleriyle engelliler konusunda toplumun bilinç düzeyinin yükseldiğine işaret etti. Baymak, 'Engelli bireylerin bu tarz sosyal sorumluluk projelerine katılması, sosyalleşmelerine ve hayata katılmalarına, aynı zamanda toplum bilincinin yükselmesine de katkı sağlayacaktır' diye konuştu. Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ise 'Bugün Bandırma'mızın, Erdek'imizin oksijen deposu Kapıdağ'dayız. Amacımız; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, özel bireylerimizle üniversite öğrencilerimizi bir araya getirerek bu özel öğrencilerimizin sosyal sorumluluk ve gönüllülük kapsamında bir şeyler yapması ve yaptığı bu faaliyetlerle ortaya bir ürün çıkararak üniversite öğrencileriyle kaynaşması' ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel