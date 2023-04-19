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Kapıdağ'da 3 bozayı fotokapana takıldı

Kapıdağ'da 3 bozayı fotokapana takıldı

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BALIKESİR'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda, 3 bozayı fotokapana takıldı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nda, 3 bozayı fotokapana takıldı. Bölgede ilk kez ayı görüldüğünü belirten ada sakinleri, tedirgin olduklarını söyledi.

Kapıdağ Yarımadası'ndaki kırsal Ballıpınar Mahallesi Manastır mevkisinde, yaban hayatını gözlemlemek için yerleştirilen fotokapanlara 3 bozayı takıldı. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ayıların Kirazlı Manastırı ile Ballıpınar civarında gezdiğini ve nereden geldiğinin araştırıldığını belirtti. Kapıdağ'da ilk kez ayı görüldüğünü belirten ada sakinleri, hayvanların bölgeye bırakıldığını düşündükleri söyledi. Bölge halkının yanı sıra Kirazlı Manastırı ile kampa gelenler, ayılar nedeniyle tedirginlik yaşadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hatice Dağlı - Güncel

Erdek Güncel Haberler

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