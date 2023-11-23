KAPATILAN ZAMAN GAZETESİ'NİN YÖNETİCİLERİNDEN FİRARİ FETÖ'CÜ MEHMET KAMIŞ YAKALANDI (3)
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İSTANBUL'A GÖNDERİLDİİzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış, emniyetteki işlemlerin ardından hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edildi.
İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış, emniyetteki işlemlerin ardından hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel