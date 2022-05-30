Kapatılan Facebook hesabı nasıl açılır? - Haberler

İçinde bulunduğumuz 2022 yılı itibariyle Facebook'un toplam kullanıcı sayısı 3 milyara ulaştı. Fakat çeşitli ihlaller sebebiyle kapatılan hesaplar ve yeni kullanıcılar nedeniyle bu sayı sürekli olarak değişiyor. Peki kapatılan Facebook hesabı nasıl açılır?

Kapatılan Facebook hesabı nasıl açılır?

Öncelikle Facebook hesabınız bir ihlal yüzünden ya da bilmediğiniz bir nedenden dolayı kapatıldıysa 3. taraf kişilerle görüşmeden önce platformun yönlendirmesini takip etmelisiniz. İşte adım adım kapatılan Facebook hesabı nasıl açılır sorusunun cevabı…

Eğer Facebook hesabınız kapatıldıysa giriş yapmaya çalıştığınızda platform size hesabınızın kapatıldığına dair bir mesaj iletir. Fakat bu mesajı almıyorsanız başka bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Eğer durum bu şekilde ise burayı tıklayarak ilgili yönlendirmeyi izleyebilirsiniz.

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Fakat hesabınızın kapatıldığını söyleyen bir mesaj alıyorsanız çok büyük bir ihtimalle buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Facebook kurallarını ihlal ettiğiniz içindir. Platform tarafından yapılan açıklama göre ise en sık yaşanan ihlaller şu şekilde:

Facebook Koşulları'na uymayan içeriklerin paylaşımı.

Sahte ad kullanımı.

Birisinin taklit edilmesi.

Facebook'ta izin verilmeyen ve Topluluk Standartlarına aykırı davranışların devam ettirilmesi.

Diğer insanlarla taciz, reklam, tanıtım veya izin verilmeyen başka amaçlarla iletişim kurulması.

Ağır ihlallerden biri yaşanmış ise o hesabın süresiz olarak kapatıldığı ve yeniden açılmayacağını belirtelim. Fakat yanlışlıkla kapatıldığını veya kasti olarak bir ihlalde bulunmadığınızı düşünüyorsanız burayı tıklayarak Facebook'a bir inceleme talebi göndermeniz gerekiyor.

Kişisel Hesabım Kapatıldı sayfası üzerinden yapılan başvuruda ilk olarak giriş için kullandığınız e-posta adresi veya cep telefonu numarası isteniyor. Daha sonra ise kimlikte yazan adınız ve soyadınız soruluyoor. Tabii burada yazdığınız isim ve soyadının hesabınızda yazdığınızla eşleşmesi gerektiğini belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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