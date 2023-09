İSTANBUL-KAPALIÇARŞI YÖNETİM KURULU BAŞKANI: BURADA TARİHİ BİR ZARAR YOKTUR

25 tane su sağlayıcı hidrant Kapalıçarşı'ya yerleştirildi

Mikail BIYIKLI-Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL,(DHA)-KAPALIÇARŞI'da geçen Cumartesi akşamı çıkan yangınla ilgili Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Başkan Kurtulmuş çarşının tarihi yapısında herhangi bir zarar oluşmadığını vurgulayarak, "Kapalıçarşı'da 2 bin 486 mağaza, 18 han beraber 3 bin 500 mağazanın olduğu geniş bir alanda 2 tane mağazada bu iş oluyor, bitiyor. İtfaiye anında gelip söndürüyor. Kapalıçarşı 562 yıllık bir yer. Olay lokal bir yerden cereyan ediyor. Bizim valilikle beraber yaptırdığımız çatıdaki kiremitlere falan sirayet etmeden balkon gibi görünen yerde buradaki birtakım malzemeler yanıyor" dedi.

Fatih'de bulunan Kapalıçarşı'da geçen Cumartesi akşamı saat 22.30 sıralarında, Örücüler kapısı girişi, Astarcı Han'ın 3. katında bulunan iş yerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. İstanbul Valisi Davut Gül, yangının çıktığı noktayı inceleyerek açıklamalarda bulunmuştu. Yangının verdiği hasar, gündüz vakti görüntülendi. Süs eşyası ve çanta üretimi yapan dükkanda çıkan yangın hasara neden oldu. Dükkanın odalarında bulunan eşyaların büyük bir bölümünün kül olduğu görüldü. İki dükkanın zarar gördüğü yangında can kaybının olmaması işletme sahiplerinin tesellisi oldu. Dükkan sahipleri yangının çıkış nedenini bilmediklerini, yetkililerden gelecek raporla birlikte kesin nedenin belli olacağını söylediler. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yangının çıktığı noktada incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

"25 TANE SU SAĞLAYICI HİDRANTLARI KAPALIÇARŞI'YA YERLEŞTİRİLDİ"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporuyla ortaya çıkacağını belirterek, "Burada Astarcı Han'ın 3. katında bir dükkanın içerisinde bir muhtemelen şu odada başlayan bir yangın etrafa yayılıyor. Fakat burada bir 2 dükkan bundan zarar görüyor. Kapalıçarşı'da 2 bin 486 mağaza, 18 han beraber 3 bin 500 mağazanın olduğu geniş bir alanda 2 tane mağazada bu iş oluyor, bitiyor. İtfaiye anında gelip söndürüyor ve olay bitiyor. Tabii burası Kapalı Çarşı olduğu için 562 yıllık bir yer. Olay lokal bir yer de cereyan ediyor. Bizim valilikle beraber yaptırdığımız çatıdaki kiremitlere falan sirayet etmeden balkon gibi görünen yerde buradaki birtakım malzemeler yanıyor. Yani bunların arasında işte çerçeveler var, elbiseler, ahşap şeyler yanıyor. Şu anda Allah'a şükür ki bir can kaybı yok. Mal da Kapalıçarşı ölçeğinde çok büyük bir kayıp yok. Genelde emekle ilgili birtakım kayıplar var. İnşallah onlar da telafi olur. Bu yönetim kurulu 25 tane su sağlayıcı hidrantları Kapalıçarşı'ya yerleştirildi. Bizim talebimiz üzerine oldu. Kapalıçarşı'da anında müdahale imkanlarımız var. 7/24 kameralarla Kapalıçarşı'mız köşe bucak takip ediliyor. Dolayısıyla en ufak bir şey lokal bir halde müdahale ediliyor. Tabii biz dükkanların içerisini 7/24 gözleyemiyoruz genel bir gözlem bu" dedi.

"BURADA TARİHİ BİR ZARAR YOKTUR"

Yangının çıktığı noktadaki dükkan sahiplerinden Mehmet Buluttekin, çarşı esnafının SMS'ler ile sürekli bilgilendirdiklerini belirterek, "Herhangi bir şey olduğunda da bunu emniyetle ve itfaiyeyle anında paylaşıyoruz. Anonslarla ve SMS'lerle bütün Kapalıçarşı esnaflarımıza yangın tüplerini doldurmaları gerektiğini ve son derece dikkat bir şekilde çevre kontrolü yaptıktan sonra dükkanlarını kapatmaları gerektiğini, SMS'lerle anonslarla bugüne kadar bildirdik. Bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Fakat takdir edersiniz ki 3 bin 500 mağazanın olduğu yerde bir ihmal, bir unutma, bir şey mutlaka olabilir, oluyor, olabilecektir. Ama önemli olan buna anında müdahale etmek. Bunun zararını zaten en çok dükkan sahibi çekiyor. Yani dolayısıyla dükkan sahiplerinin burada son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Biz de bunu söylüyoruz. 562 yıllık Kapalıçarşı'da herhangi bir zarar yok. Bu Kapalıçarşı'ya açılan 18 handan bunlar Kapalıçarşı değil. Onun dışındaki 18 handan bir tanesi olan Astarcı Han'ın 3. katı. Dolayısıyla burada tarihi bir zarar yoktur" diye konuştu.

"DÖRT DÖRTLÜK BİR ÖNLEM ALMA ŞANSIN YOK"

Buluttekin, "Komşumuza büyük geçmiş olsun. Daha facia bir yangın olabilirdi. ya buna şükrediyoruz. Bir üst katımda yangın oldu. Çok değerli bir komşumdur. Şu an her şey kül oldu yapacak bir şey yok. Ben de çok değerli bir zayiat yok. Bir 200-300 lira zarar var. Burası suriçi yani tabii ki burada önlem alamazsın yani. Böyle dört dörtlük bir önlem alma şansın yok. Allah göstermesin büyük bir yangın çıksa aniden itfaiye giremiyor. Her yere ulaşamıyor yani. Ama burası da böyle bir yer. Dükkanlarda yangın söndürme tüpü var tabii. Yangın saat 22.00'da çıkmış. O saatte dükkanda bir adam yok ki yani. Yangın söndürme olsa ne olacak yani" ifadelerini kullandı.