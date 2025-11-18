Kapalıçarşı'da Kara Para Aklama Operasyonu: 76 Gözaltı

KAPALIÇARŞI bölgesinde 'kara para' aklama iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 76 şüpheliden tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından rapor düzenlendi. Raporda, el koyulan 93 şirketin yanı sıra, Özbey Altın Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Venüs Döviz Altın Yetkili Müessese A.Ş.'nin paravan şirketler üzerinden suç gelirlerinin sisteme sokulmasında kullanıldığı, bu organizasyonlarda döviz bürolarının fiilen tahsilat merkezi olarak işlev gördüğü değerlendirildi. Raporda, oluşturulan profesyonel aklama sisteminin arka planında şirketler arasında para akışını takip eden ayrı bir muhasebe mekanizmasının bulunduğu, 'Yasa dışı bahis', 'Yatırım dolandırıcılığı' ve 'Siber dolandırıcılık' gibi suçlardan temin edilen yüksek tutarlı gelirlerin paravan şirketler, elektronik para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden çok katmanlı işlemlerle kaynağından uzaklaştırıldığı, suç gelirlerinin yasal ticari işlem görüntüsü altında aklandığı belirtildi.

VENÜS DÖVİZ'E 5,6 MİLYAR, ANGUN DÖVİZ'E 1 MİLYAR TL SUÇ GELİRİ GÖNDERİLDİĞİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk operasyonda, 93 paravan şirket üzerinden Venüs Döviz'e aktarılan suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden şüpheliler yakalandı. İkinci ve üçüncü operasyonlarda ise toplam 229 paravan şirket üzerinden Venüs Döviz'e yaklaşık 5,6 milyar TL, Angun Döviz'e ise yaklaşık 1 milyar TL tutarında suç gelirinin gönderildiği tespit edildi. MASAK raporlarında adı geçen 229 paravan şirket sahibinin, gerçekleştirilen dördüncü operasyonda büyük ölçüde yakalandığı, bu kişilerin önemli bir kısmının paravan şirketleri bilerek ve para karşılığı açtığı; şirket hesapları ile elektronik para ve kripto varlık hesaplarını örgüt yöneticilerine devrettikleri; sanal POS cihazları, kripto varlık platformları ve elektronik para hesapları üzerinden suç gelirlerinin aklanmasına aktif şekilde katıldıkları belirlendi.

"COINVEST' VE 'HOTTO YAZILIM' ÜZERİNDEN AKTARILDI'

Öte yandan MASAK'ın 11 Kasım 2023 tarihli analiz raporunda, Faik Özbey'e ait Venüs Döviz ve Özbey Şirketler Grubu ile bağı bulunan ve söz konusu şirketlerde çalışan veya yöneticilik yapan Murat Seçkin ile Ozan Şıklaroğlu'nun 'Coinvest' ve 'Hotto Yazılım' isimli kripto varlık hizmet sağlayıcılarını kullanarak suç gelirlerini kendi adlarına kayıtlı soğuk cüzdanlara aktardıkları, bu fonların Özbey Şirketler Grubu'na yönlendirildiği tespit edildi. Ayrıca Coinvest firmasının sahte faaliyet yürüttüğü, yalnızca aklama amacıyla kurulduğunu gösteren işlem yoğunluğuna sahip olduğu; Hotto Yazılım firmasından ve daha önce kayyım atanan Icrypex kripto şirketinden Özbey Altın ve ilişkili firmalara toplam 6,3 milyar TL aktarıldığı belirlendi.

Öte yandan dördüncü operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin; MASAK raporlarında yer alan paravan şirketlerin fiili sahipleri ile birlikte kripto para firmaları kurarak suç gelirlerinin dönüşümünü sağladıkları, fonları kaynağından uzaklaştırıp yurt dışına çıkardıkları, paravan şirket hesapları, e-pin siteleri, sanal POS cihazları, banka ve elektronik para hesapları üzerinden çok yönlü para transferleri gerçekleştirdikleri ve Kapalıçarşı merkezli döviz/kuyumculuk faaliyetleriyle aklama sürecini tamamladıkları yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında bir şüphelinin, öncül suçlar kapsamında da kullanılan paravan şirketlerin ve bunlara ait hesapların, örgüt yöneticisi konumunda olan Türker Ak'ın, Burak Uyaroğlu ile birlikte forex işlemlerini yönetmek üzere işlemleri yapan kişilerden olduğu; eylemlerinin paravan şirketler üzerinden de devam ettiği, ayrıca suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılması amacıyla Karadağ ve Kıbrıs'ta da benzer şekilde şirketler açtığı ifade edildi.

'6,3 MİLYAR TL'LİK PARA TRANSFERLERİ'

Şüphelilerden Ozan Şıklaroğlu ve Murat Seçkin'in ise Venüs Döviz ve Özbey Şirketler Grubu'na bağlı şirketlerin eski çalışanları veya yöneticileri olduğu; MASAK raporu tespitlerine göre şirketler ile Hotto Yazılım arasında 6,3 milyar TL'lik işlem hacmine konu para transferleri yapıldığı; Suç gelirlerinin Venüs Döviz ve diğer şirketlere ulaşmasının ardından Hotto Yazılım üzerinden kripto varlığa dönüştürüldüğü; Özbey Şirketler Grubu'ndan doğrudan şüphelilerin şahsi hesaplarına da para aktarıldığı, Ozan Şıklaroğlu'na 405 milyon TL, Murat Seçkin'e ise 1 milyar 126 milyon TL gönderildiği tespit edildi.