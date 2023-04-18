Kapalıçarşı'da elmas kaçakçılığı operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon dolar

KAPALIÇARŞI'da işlenmemiş ham elmas satılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, yabancı uyruklu 4 şüpheliyi alışverişten sonra yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin sattığı elmasın piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı'da yasadışı elmas satışı gerçekleşeceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Kapalıçarşı'da araştırmalara başladı. Yapılan çalışmalarda Suriye uyruklu 2 kişinin elmas satmak için çarşıda fiyat sorduğunu belirledi. Ekipler çalışmalar kapsamında, 12 Nisan'da şüphelilerin elması elden çıkaracaklarını tespit etti. Mali polis, alışverişin olacağı gün ilk olarak işlenmemiş ham elması satacaklarından şüphelenilen M.M.D. ve M.F.M. ile bu elması satın alacak olan işyeri sahibi Suriye uyruklu M.A. ve A.A. adlı 4 kişiyi tespit etti. Bölgede sivil kıyafetle müşteri gibi dolaşarak çarşı çevresinde tedbir alan emniyet ekipleri, kuşkulu davranışlarda bulunan alıcı ve satıcı durumundaki 4 kişiyi takibi bırakmadı. Bu sırada şüphelilere baskın yapılması için adliyeden karar alındı. Ardından da alışverişin gerçekleştiği işyerine baskın düzenlendi. Baskında 4 elmas kaçakçısı gözaltına alındı.Operasyon yapılan işyerinde 2 parça halinde 61,38 karat işlenmemiş elmas ele geçirildi. Polis ekiplerinin, pırlanta uzmanları ile yaptığı inceleme sonucunda elmasın orijinal olduğu ve ön ekspertiz raporuna göre piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon doları bulduğu öğrenildi. Ele geçirilen iki parça halindeki elmasın Afrika üzerinden önce Suriye'ye, oradan da yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlendi. Konuyla ilgili araştırmalar devam ederken gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.