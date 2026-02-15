Tekirdağ'da asayiş
Kapaklı ilçesinde bir evde yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirilirken, Süleymanpaşa'da da şüpheli üzerindeki sentetik uyuşturucu ile birlikte gözaltına alındı. Ayrıca, başka bir operasyonda uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.