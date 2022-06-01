Kapaklı Kaymakamlığından "çocuk kaçırma" iddialarına yalanlama - Haberler

Kapaklı Kaymakamlığı "çocuk kaçırma" paylaşımlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada son günlerde sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında paylaşımı yapılan "çocuk kaçırma" ses kaydındaki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların bu tür paylaşımlara itibar etmemesi istendi.