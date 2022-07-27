Kapaklı'daki Yaz Spor Kurslarına 6 binden fazla öğrenci katıldı

Kapaklı Belediyesince düzenlenen Yaz Spor Kursları yoğun katılımla sürüyor.

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle 4-7 ve 7-18 yaş arası çocuklar ve gençler için ücretsiz düzenlenen kurslar ilgi görüyor.

İlçenin tüm mahallelerinde 13 branşta devam eden kurslara 6 bini aşkın öğrenci katılıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ÇOSB Spor Salonu'nda devam eden voleybol kursu ile Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden boks kursunu ziyaret etti.

Çetin, ziyaretinde şunları kaydetti:

"Genç nüfusu fazla olan ilçemizde çocuklarımız ve gençlerimizin sosyal ve sportif gelişimine büyük önem veriyoruz. Yaz tatili süresince öğrenmeye devam etmelerini sağlamak, bedensel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve keyifli bir yaz geçirmelerine imkan sağlamak amacıyla bu yıl da Yaz Kurslarını düzenledik. Kurslarımıza katılan öğrencilerimizin katılım sertifikalarını da ağustos ayı içerisinde yapacağımız Gençlik Şöleni'nde takdim edeceğiz."