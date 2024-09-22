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Kapaklı'da Yapı Kimyasalları Fabrikasında Yangın Çıktı

Kapaklı'da Yapı Kimyasalları Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir yapı kimyasalları fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, fabrikaya girişler kapatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bahçeağıl köyünde, yapı kimyasalları üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yerine, yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

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