Kapaklı'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltında

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Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, Süleymanpaşa ve Çorlu'da da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Üç farklı bölgede toplam üç şüpheli yakalandı.

Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine Ç.M.A'yı durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine A.Ç'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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