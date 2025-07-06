Kapaklı'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonları

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Kapaklı ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, ev sahibi gözaltına alındı. Ayrıca, Süleymanpaşa'da üst aramasında bir şüpheliden uyuşturucu çıkarılırken, Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İlgili şüpheliler gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömer Halisdemir Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine H.P'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
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