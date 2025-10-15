Haberler

Kapaklı'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Kapaklı'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, nakit para ve çeşitli aletler ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve 2 evde yapılan aramada uyuşturucu emdirilmiş peçete, bir miktar nakit para, makas ve cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda C.O.Ş, O.H, C.G. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.O.Ş. ve O.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Ünsal Ban kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.