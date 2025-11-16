Kapaklı'da Uyuşturucu Şüphelileri Gözaltına Alındı
Kapaklı ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu bulunan sürücü ve yolcu gözaltına alındı. Ayrıca, Süleymanpaşa'da bir başka şahıs üst aramasında uyuşturucu ile yakalandı.
Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine E.K'yi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel