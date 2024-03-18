Kapaklı'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kapaklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.
Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.C.S'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
37 gram esrar ele geçirildi
Şarköy ilçesinde üst aramasında esrar ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri İ.T. ve C.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında 37 gram esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Yenice Mahallesi'nde bir evden uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri evde arama yaptı.
Aramada, 10 gram esrar, 4 gram metamfetamin, bir miktar eroin, tabanca, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.
Ev sahibi K.K. ile evde bulunan B.K, E.G. ve Y.P. gözaltına alındı.