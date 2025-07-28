Kapaklı'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı. İlçede yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve sentetik uyuşturucu bulundu.
Kapaklı ilçesinde işi yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömer Halis Demir Mahallesi'nde O.E.B'nin iş yerinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine H.T'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Muratlı ilçesinde bir araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde Ş.D'nin otomobilinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.