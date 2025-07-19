Kapaklı'da Piknikte Göle Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Kapaklı'da Piknikte Göle Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Kazak Gölü'ne düşen 10 yaşındaki Çınar Gülarar, gölette yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından ölü bulundu. Aile gözyaşlarına boğuldu.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Kazak Gölü'ne düşen Çınar Gülarar (10), ekipler tarafından ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kazak Gölü mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için gelen Çınar Gülarar, oyun oynarken göle düştü. Bir süre sonra çocuklarının yokluğunu fark eden aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonuçsuz kalınca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler çağrıldı. Güvenlik kameralarından Gülarar'ın göle düştüğü yeri belirleyen dalgıç polisler, kısa süre sonra cansız bedenine ulaştı. Çınar Gülarar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gülarar'ın cansız bedeni, otopsi için Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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