Kapaklı'da Müteahhit Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Kapaklı'da Müteahhit Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde müteahhit Burhan Yalçın, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından saldırgan Y.Y, Lüleburgaz'da yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede müteahhitlik yapan Burhan Yalçın, Vatan Caddesi'ndeki iş yerinde Y.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalçın'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Y.Y, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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