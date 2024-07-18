Kapaklı'da minibüs ile triportör çarpıştı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde minibüs ile triportörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapaklı'nın Pınarça Mahallesi girişinde O.Ö.'nün (14) kullandığı triportör, akaryakıt istasyonuna dönerken Y.Ü. yönetimindeki 59 TE 362 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle triportörden düşen sürücü O.Ö ile yanındaki E.Ö., yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Y.Ü., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.