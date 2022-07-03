Kapaklı'da kurban satış yerlerindeki hazırlıklar tamamlandı Kapaklı ilçesinde Kurban Satış ve Kesim Yeri'ndeki düzenleme çalışmaları tamamlandı. Kapaklı ilçesinde Kurban Satış ve Kesim Yeri'ndeki düzenleme çalışmaları tamamlandı. Atatürk Mahallesi Karşıyaka Caddesi'ndeki alanda hayvan satıcıları çadırlarını kurmaya başladı. Alanda su sistemi ve çevre düzenlemesi işlemleri tamamlandı, çöp konteynerleri ve mobil tuvaletler de alana konuldu. İlçe sakinleri Mobil Kurban Kesim Aracı ile küçük ve büyükbaş hayvan kesim işlemlerini yapabilecek. Ayrıca alanda küçükbaş kurban kesim yeri de olacak. Kesim izni olan yerler ve bahçesi müsait olanlar haricinde kamuya ait alanlarda kesim yapanlara idari işlem uygulanacak. AA / Uğur Arslan - Güncel Karşıyaka Hisarcık Kapaklı Kurban Güncel Haberler

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