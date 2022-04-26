Kapaklı'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Kapaklı ilçesindeki bir işletmede kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir işletmede arama yaptı.

Aramada 100 kilogram kaçak tütün, 30 bin dolu, 20 bin boş makaron, 2 imalat makinesi ve terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili F.F ve H.F hakkında adli işlem başlatıldı.