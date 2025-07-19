Kapaklı'da Göl Arası Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kapaklı'da Göl Arası Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde piknik yapmak için gittiği Kazak Gölü civarında kaybolan 8 yaşındaki Ç.G., gölde yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulunarak hastane morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde göle düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Ç.G. (8), ailesiyle birlikte piknik yapmak için geldiği Kazak Gölü yakınlarında kayboldu.

Ailesi, göl kenarında çocuğun terliklerini buldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, gölde Ç.G'nin cansız bedenini buldu.

Çocuğun gölden çıkarılan cesedi, otopsi yapılmak üzere Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
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