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Kapaklı'da "Genç Kart" uygulaması başladı

Kapaklı'da 'Genç Kart' uygulaması başladı

Kapaklı Belediyesi gençlere yönelik, belediyenin sosyal tesislerinde geçerli olacak "Kapaklım Genç Kart" uygulamasını hayata geçirdi.

AA - Uğur Arslan - Güncel
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Kapaklı Belediyesi gençlere yönelik, belediyenin sosyal tesislerinde geçerli olacak "Kapaklım Genç Kart" uygulamasını hayata geçirdi.

İlçede eğitim gören lise son sınıf öğrencileri, Bülent Ecevit Sosyal Tesisi, Ali Baba Sosyal Tesisi, Kazak Gölü Kır Bahçesi ve yeni açılacak sosyal tesislerde Genç Kart'a belediye tarafından yüklenmiş bakiyelerle alışveriş yapabiliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç nüfusa sahip ilçede gençlere yönelik birçok farklı projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Çetin, şunları kaydetti:

"Kültürel, sanatsal ve sportif kurslarımız ile gençlerimizin gelişimlerine destek oluyoruz. Gençlerimiz için birçok spor tesisini inşa ettik. Önce genç anlayışıyla da Kapaklım Genç Kart projesini bu yıl ilk kez uyguladık. İlçemizde lise son sınıfta okuyan bin 325 öğrencimize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla kartlarımızı dağıttık. Gençlerimiz içerisinde sosyal tesislerimizdeki alışverişlerinde faydalanabilecekleri ve internetin de olduğu kartları kullanıyor. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin her daim yanındayız."

AA / Uğur Arslan - Güncel

Bülent Ecevit Hisarcık Kapaklı Baba Güncel Haberler

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