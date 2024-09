Kapaklı'da Fabrikada Yangın Çıktı, 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları ve yalıtım malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Sık sık patlamaların meydana geldiği fabrikada sprey kutuları çevreye sıçradı. Yangının fabrikaya yaklaşık 200 metre mesafede bulunan evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun bir caba harcadı. Yangının sıçradığı bir evde hafif zarar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrika kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Vali Recep Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün saat 12.00 sularında Kapaklı ilçemizde yapı kimyasalları üreten fabrikamızda yangın meydana gelmiştir. Yangının sebebinin hekzan gazıyla ilintili olarak elektrikten kaynaklandığını düşünüyoruz. Büyükşehir belediyemizin yaklaşık 15 aracı, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgemizden 2 araç. Orman Bölge Müdürlüğü'nün şu an 2 aracı burada 3 aracı da yolda. Ayrıca BOTAŞ ve Opet firmalarının özel kimyasal yangınlarına karşı özel itfaiyeleri de şu an burada. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'nün ek araçları da yolda. Yangın çevrelenmiş, kontrol altına alınmış. Bir evimiz hafif şekilde etkilenmiş, tamamı yanmadı. Diğer evrelere sirayet etmemesi için Emniyet Müdürlüğüne ait 4 tane TOMA aracımız burada. Çok şükür bir can kaybımız yok. İnşallah kısa süre içerisinde soğutma çalışmalarını bitiririz, kazasız belasız bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben geçmiş olsun diyorum" dedi.

Mehmet YİRUN-Onur KAYA-Şenol AKSOY/TEKİRDAĞ,