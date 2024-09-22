Kapaklı'da Fabrikada Yangın Çıktı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları ve yalıtım malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde, yapı kimyasalları ve yalıtım malzemesi üretimi yapılan fabrikada, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp fabrikayı sardı. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.