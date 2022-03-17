Kapaklı'da düzenlenen ses yarışmasında 8 yarışmacı finale kaldı

Kapaklı Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Kapaklı Sesini Arıyor" yarışmasında yarı final heyecanı yaşandı.

Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen yarı finalde 14 yarışmacı şarkılar seslendirdi, jüri kararı ile 8 yarışmacı finale katılmaya hak kazandı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin burada yaptığı konuşmada, projelerle Kapaklı'yı daha fazla gündeme taşımak istediklerini söyledi.

Çetin'in de jüri üyesi Emrah Meloğlu düet yaparak, "Bülbülüm altın kafeste" adlı türküyü seslendirdiği yarışmada performanslar sonrası jüri Şükrü Örnek, Sefa Comart, Ahmet Dumlu, Eyüphan Turan, Hazar Sarımuratoğlu, Özkan Sezer, Hüseyin Topaloğlu ve Mert İnan'ın finalde yarışacaklarını açıkladı.

Yarışmanın finali 23 Mart Perşembe günü gerçekleşecek.