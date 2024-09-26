Kapaklı'da Cinayet: Eş ve Sevgilisi Gözaltında

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Şerafettin Sezer'i, uyurken cep telefonu şarj kablosuyla boğarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Z.S. (38) ve sevgilisi U.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri tarafından eve götürülen 2 şüpheliye, Cumhuriyet savcısının da katımıyla yer gösterme yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren yer göstermede, şüpheliler Şerafettin Sezer'i nasıl öldürdüklerini anlattı. İki şüphelinin, cinayetin ardından yatağın çarşafını ve olayda kullandıkları cep telefonu şarj kablosu ile diğer delilleri evin dışına çıkarıp attıkları belirlendi. Polis, atılan bu delilleri de buldu.

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE

Z.S. ile U.G., sıkı güvenlik önlemleri altında Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Polis adliye çevresinde sıkı güvenlik önlemi alırken, Z.S. ile U.G.'ye çelik yelek giydirildiği görüldü.

HABER: Mehmet YİRUN-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),