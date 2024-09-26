Üye Girişi
Haberler

Kapaklı'da Cinayet: Eş ve Sevgilisi Gözaltında

Kapaklı'da Cinayet: Eş ve Sevgilisi Gözaltında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, uyurken cep telefonu şarj kablosuyla boğarak öldürdükleri iddia edilen Z.S. ve U.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayetin ardından delilleri attığı belirlendi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Şerafettin Sezer'i, uyurken cep telefonu şarj kablosuyla boğarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Z.S. (38) ve sevgilisi U.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri tarafından eve götürülen 2 şüpheliye, Cumhuriyet savcısının da katımıyla yer gösterme yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren yer göstermede, şüpheliler Şerafettin Sezer'i nasıl öldürdüklerini anlattı. İki şüphelinin, cinayetin ardından yatağın çarşafını ve olayda kullandıkları cep telefonu şarj kablosu ile diğer delilleri evin dışına çıkarıp attıkları belirlendi. Polis, atılan bu delilleri de buldu.

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE

Z.S. ile U.G., sıkı güvenlik önlemleri altında Çerkezköy ilçesinde adliyeye sevk edildi. Polis adliye çevresinde sıkı güvenlik önlemi alırken, Z.S. ile U.G.'ye çelik yelek giydirildiği görüldü.

HABER: Mehmet YİRUN-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });