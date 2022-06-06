Kapaklı'da çevre temizliği yapıldı, fidan dikildi - Haberler

Kapaklı'da çevre temizliği yapıldı, fidan dikildi Kapaklı ilçesinde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı, fidan dikildi. Kapaklı ilçesinde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı, fidan dikildi. Kapaklı Belediyesi ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Kazak Gölü mesire alanında çevre temizliği yapıldı. Etkinliğe katılanlar Mimar Sinan Mahallesi'nde de belirlenen 3 bin 100 metrekare alanda 200 fidanı toprakla buluşturuldu. Kapaklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hüseyin Özel tarafından katkılarından dolayı BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisine şilt takdim edildi. Çevre Haftası etkinlikleri hafta boyunca devam edecek. AA / Uğur Arslan - Güncel Güncel Haberler

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