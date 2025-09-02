Kapaklı'da Boya Fabrikasında Üzücü İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasındaki kimyasal sıvı kazanına düşen iki işçiden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Olay sonrası sağlık ve güvenlik ekipleri hızla olay yerine intikal etti.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya fabrikasında çalışan F.H. (27) kimyasal sıvı kazanına düştü.
F.H'yi kurtarmaya çalıştığı sırada arkadaşı M.D. de (23) kazana düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine fabrikaya sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazandan çıkarılan işçilerden F.H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan M.D. sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
F.H'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel