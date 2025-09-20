Haberler

Kapaklı'da Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı: Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 yaşındaki B.A, bisikletiyle yolun karşısına geçerken, Y.S.Ç. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Y.S.Ç. yönetimindeki 59 AND 300 plakalı otomobil, Yıldızkent Köprülü Kavşağı girişinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan B.A'ya (13) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, B.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
