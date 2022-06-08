Kapaklı'da bir binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kapaklı'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Uğur Arslan - Güncel
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Kapaklı'da bir binada çıkan yangın söndürüldü

Kapaklı ilçesinde iki katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kapaklı ilçesinde iki katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Karaağaç Mahallesi'ndeki iki katlı bir binanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören bina sakinleri itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

AA / Uğur Arslan - Güncel

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