Haberler

Kapaklı'da Atık Toplama Merkezinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, belediyeye ait atık toplama merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü.

Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait atık toplama merkezinde dün akşam çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İl Kongresi davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek

CHP il kongresi davası ertelendi! Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.