Kapaklı'da Atık Toplama Merkezinde Yangın Çıktı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, belediyeye ait atık toplama merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'nde belediyeye ait atık toplama merkezinde dün akşam çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.
Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel