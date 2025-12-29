Haberler

Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde asansör boşluğuna sıkışan işçi E.A.İ.A, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla birlikte Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen bir zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde asansör boşluğuna sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Karaağaç Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde çalışan E.A.İ.A, asansör boşluğunda sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

