Kapaklı'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, olayda binada hasar oluştu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binadaki vatandaşları tahliye etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel
