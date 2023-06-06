Kapaklı'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı

Kapaklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı. Çocuklara çevre eğitimleri verildi, fidan dikimi yapıldı ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı.

Kapaklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Çevre Dostu Çocuk Sokak'ta düzenlenen etkinliklerde çocuklara çeşitli eğitimler verildi, oyunlar oynandı.

Pınarça İlkokulu ve Ortaokulu bahçesin fidan dikildi. Kazak Gölü mesire alanında temizlik çalışması yapıldı.

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için çevremizi koruyalım"

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede sıfır atık bilincinin oluşması, kaynakların yerinde ayrıştırılması gibi birçok çevre ve doğa dostu projeyi uygulamaya koyduklarını belirtti.

Düzenledikleri etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Çetin, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü de yine dikkat çeken etkinliklerle kutladık. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sıfır atık ve çevre konusunda bilinçli bir şekilde yetişmesini çok önemsiyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kapaklı bırakmak için çevremizi koruyalım. Daha yeşil ve daha temiz bir Kapaklı için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.