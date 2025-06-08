Kapaklı'da 37 Litre Sahte İçki ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapaklı ilçesinde 37 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir evde sahte içki olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, 37 litre sahte içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hayrabolu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtdere Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde şüphe üzerine M.G'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.