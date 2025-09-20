Kapaklı Belediyesi'nin Uluslararası Projesiyle Engelli Bireyler İçin Eğitimler Başlıyor

Kapaklı Belediyesi, Avrupa Birliği hibe programı kapsamında uluslararası projeye ortak oldu.

İtalya'nın koordinatörlüğünü üstlendiği, Yunanistan'ın da ortak olduğu 60 bin avro bütçeli uluslararası işbirliği projesi 12 ay sürecek.

Projeyle, Kapaklı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, afet yönetiminde engelli bireyleri ve dezavantajlı grupları da kapsayan çözümlerin geliştirilmesinde Kapaklı'da ve İtalya'nın Pescara kentinde çeşitli eğitimler verecek.

Eğitimlerle, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun acil durum yönetim protokolleri geliştirilmesi, gönüllülerinin becerilerinin artırılması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, belediye olarak bir ilki daha hayata geçirerek örnek bir projeye öncülük etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kapaklı'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

Kapaklı ilçesinde Dünya Temizlik Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapaklı Belediyesi işbirliği ile yeşil alan ve parklarda temizlik yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve belediye personeliyle parkları temizledi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de öğrencilerle çevre temizliğine katıldı.

Çetin, çevre bilincini artırmak için bugüne kadar birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti.