Kapadokya'yı nisan ayında 247 bin 459 turist gezdi

Türkiye'nin, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini nisan ayında 247 bin 459 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğince paylaşılan ziyaretçi istatistiğine göre, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseler ile yeraltı şehirlerine geçen ay 70 bin 569'u müze kartlı olmak üzere 247 bin 459 yerli ve yabancı turist giriş yaptı.

Nisan ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında 73 bin 717 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi geldi.

Listede ikinci sırada, 66 bin 843 turistin gezdiği Zelve Ören Yeri, üçüncü sırada ise 36 bin 798 ziyaretçi sayısı ile Kaymaklı Yeraltı Şehri yer aldı.