Kapadokya'yı martta yaklaşık 19 bin turist kuşbakışı izledi

Kapadokya'da mart ayında 18 bin 973 turist sıcak hava balon turuna katıldı.

Kapadokya'da mart ayında 18 bin 973 turist sıcak hava balon turuna katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da mart ayında 10 günde 935 uçuş gerçekleştirildi.

Martta 18 bin 973 yerli ve yabancı turist sıcak hava balonu turuna katılarak bölgenin güzelliklerini kuşbakışı izledi.

Geçen yılın aynı ayında ise 15 gün uçuş yapılabilmiş ve 27 bin 431 turist tura katılmıştı.