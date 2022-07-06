Kapadokya'yı haziranda 382 bin turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya, haziran ayında 381 bin 761 turisti ağırladı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, sıcak hava balonları, yer altı şehirleri, kayadan oyma otel ve kiliseleriyle öne çıkan Kapadokya bölgesini haziran ayında 381 bin 761 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müzeler arasında Zelve Örenyeri, 102 bin 258 kişi ile en fazla ziyaretçi çeken yer oldu.

Göreme Açık Hava Müzesi'ni 99 bin 737, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni 54 bin 247 yerli ve yabancı turist gezdi.