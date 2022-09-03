Kapadokya'yı ağustos ayında 652 bin kişi ziyaret etti

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ağustos ayında 652 bin 921 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık olan Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni geçen ağustos ayında 652 bin 921 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yılın ağustos ayında ise, 428 bin 883 turist ziyaret etmişti.Öte yandan bu yılın ocak- ağustos döneminde Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı da 2 milyon 545 bin 33 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise bölgeyi 1 milyon 283 bin 332 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.