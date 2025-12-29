Kapadokya yeni yıla dolu dolu girecek

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, yeni yılı turist yoğunluğuyla karşılamaya hazırlanıyor.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma yer altı şehirleri, tarihi mekanları, mağara otelleri, sıcak hava balon turu ve çeşitli turizm aktiviteleriyle konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan Kapadokya, yılbaşında yerli ve yabancı turistler için önemli rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinden ve yurt içinden yapılan rezervasyonla yüzleri gülen turizmciler, yılbaşı gecesine özel eğlence programları organize etti.

Yoğunluk yaşanması beklenen bölgede, ışıklandırılıp süslenen tesisler rengarenk görüntüler sunarken, otel ve restoranlarda da hazırlıklar son aşamaya geldi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, bu yıl Kapadokya'nın ziyaretçi sayısının 4 milyon 200 binin üzerinde çıkacağını söyledi.

İyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Sucu, şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'mız gerek kültürel, gerekse doğal güzelliğiyle ülkemizin en önemli turizm merkezlerindendir. Yılbaşı içerisinde de yine Kapadokya bölgemizin şu anda aldığı rezervasyonlar yüzde 80 seviyelerine ulaşmıştır. Bunun son 2 gün içerisinde de yüzde 100'lere ulaşacağını düşünmekteyim. Bölgemizde kayadan oyma ve taş otellerin yanında yıldızlı otelleriyle her bütçeye uygun konaklama tesisleri var."

İl merkezine bağlı Göreme beldesinde otel işleten Mustafa Demirci ise rezervasyonların haftalar öncesinden başladığını anımsattı.

Yeni yılın ilk haftasına kadar bu yoğunluğun devam edeceğini belirten Demirci, "Yılın son gününde rezervasyonların yüzde 100'e çıkma ihtimali var. Misafirlerimizin çoğu yabancı turistlerimizden oluşmaktadır. Yılın son gününde yerli misafirlerimiz gelmeye başlıyor. Böylelikle yoğunluğumuz daha da artıyor." diye konuştu.