Kapadokya, Yarıyıl Tatilinde Yerli Turistlerin Gözdesi Oldu

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya, yarıyıl tatilinde yerli turistlerin tercihi oldu.

Günübirlik veya konaklamalı seçeneklerle Kapadokya'ya gelen yerli ziyaretçiler, sıcak hava balonu, at ve arazi araçları turları ile vadi yürüyüşüne katılarak bölgenin keyfini çıkarıyor.

Aileler, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı manzarada fotoğraf çektirerek tatillerini ölümsüzleştiriyor.

Öte yandan, Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki termal tesislerde de yarıyıl tatili dolayısıyla doluluk oranı arttı.

Sıcak su havuzlarında eğlenceli vakit geçiren çocuklar, aileleriyle bölgedeki müze ve ören yerlerini de ziyaret ederek vakitlerini değerlendiriyor.

Ailesiyle Ankara'dan gelen Musa Eymen Altıntaş, AA muhabirine, peribacalarını görmeyi çok istediği için karne hediyesi olarak Kapadokya'yı seçtiğini söyledi.

Normalde ailesinin Eskişehir'e gitmek istediğini belirten Altıntaş, "Ben Kapadokya'yı seçtim. Karneyi aldıktan birkaç gün sonra da buraya geldik." dedi.

Musa Eymen'in annesi Yağmur Altıntaş ise daha önce gezdiği Kapadokya'ya çocuğuyla ilk kez geldiğini dile getirerek, "Tatilde buraları gezip değerlendirmek istedik. Çok keyifli bir tatil geçiriyoruz. Burayı herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Adana'dan çocuklarıyla bölgeye gelen Bahadır Ünlü de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan turizm merkezinde tatil yaptıklarını ifade etti.

Bölgede dinlenme imkanı bulduklarını anlatan Ünlü, "Daha önce gelmiştim ama çocuklar görmemişti, onların da görmesini istedim. Tarihi dokusu insanı kendine çekiyor. Gece ve gündüz manzarası ayrı güzellikler barındırıyor. Burada ATV turuna katıldık, yine atlı tura katılarak tatilimizi dolu dolu geçirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Kapadokya her kesimden karşılık buluyor"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur ise bölgenin yabancıların yanı sıra yerli konukları da cezbeden güzelliklere sahip olduğuna dikkati çekti.

Kapadokya'nın her yaşa uygun seçeneklerin bulunduğu eşsiz bir turizm merkezi olduğunu vurgulayan Onur, şöyle konuştu:

" Kapadokya'nın düşük sezonundayız ama yarıyıl tatiliyle ilgi arttı. Kozaklı'da termal turizme de ilgi var. Bölgemizin en önemli özelliği aktivitelerin çok olması. Çocuklu aileler Kapadokya'yı bu özelliklerinden dolayı tercih ediyor. Bölgede geniş bir yelpaze var. Beş yıldızlı, kayadan oyma butik oteller ve pansiyonlarda konaklama imkanı var. Bu yüzden Kapadokya her kesimden karşılık buluyor. İnsanlar Kapadokya'yı internet ortamından görmekle kalmamalı. Yarıyıl tatili boyunca herkesi buraya davet ediyoruz. Kapadokya'ya gelen ailelere bölgeyi rehber eşliğinde gezmelerini tavsiye ediyoruz. Rehberler, bakmakla görmek arasındaki farkı gösteririz. Bölgeye gelenlerin unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacaklarından eminim."