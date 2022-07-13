Kapadokya'ya, 4 günde 83 bin ziyaretçi

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Kaymaklı, Derinkuyu, Özkonak, Tatlarin ve Mazı Yeraltı şehirleri, Göreme Karanlık Kilise, El Nazar Kilisesi, Gülşehir St.Jean Kilisesi, Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve EtnoğrafyaMüzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Nevşehir ve Ürgüp Müzelerini Kurban Bayramı süresince 83 bin 766 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bayram süresince Hacıbektaş Veli Müzesi 27 bin 500 ziyaretçi ile en fazla ilgi gören merkez olurken, Zelve Örenyerini 16 bin 182 turist sayısı ile ikinci oldu, Göreme Açık Hava Müzesi de 15 bin 305 turist sayısı ile üçüncü merkez oldu.